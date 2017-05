El independentismo emprende la vía unilateral tras la negativa de Rajoy a negociar

El Govern ve "imprescindible" fijar fecha y pregunta y acusa al Gobierno de no querer dialogar

El único de los asistentes que no abona la vía unilateral es Podem y su secretario general, Albano-Dante Fachin no ha visto cumplidas sus expectativas con la reunión: "Sobre la fecha, no hay novedad. Estamos en la misma etapa del Debate de Política General en la que se dijo 'Referéndum o referéndum', y el Govern no ha concretado cómo hacerlo".