El independentismo pide defender los colegios para la "victoria definitiva"

Puigdemont afirma que Cataluña ha vencido al Estado: "Hoy ya hemos ganado"

Muchos de los ponentes han pedido a los catalanes que vayan a los colegios este mismo viernes a evitar su cierre, como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart: "Todo el mundo a defender la democracia. Todos a los colegios. Que no quede ningún colegio sin proteger. Hoy a los colegios, el domingo a las urnas".

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha pedido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que no actúen contra los colegios electorales, aunque se lo ordenen, y ha asegurado que esto es lo que querrían "los hijos y las madres" de los agentes.

LOS 'COMUNS' VS LA CUP

También han intervenido representantes del espacio político de los 'comuns', pese a no ser un partido organizador del acto, y el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha loado "la dignidad y valentía" del presidente catalán, Carles Puigdemont, para defender el referéndum.

Sin embargo, dos intervenciones después, la diputada de la CUP Mireia Boya ha exigido a los 'comuns' que apoyen sin fisuras el referéndum y también llamen a votar, y les ha advertido: "Si no lo hacéis, Roma no paga a traidores. Tenemos memoria y no os perdonaremos nunca".