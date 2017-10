Mas matiza que la independencia no será real hasta que Cataluña tenga el control de fronteras, hacienda y justicia

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha matizado este viernes que la independencia de Cataluña "no es real" hasta que la Administración catalana no controle las fronteras, la hacienda y la justicia.

En una entrevista al 'Financial Times' se había publicado que el expresidente había afirmado que Cataluña aún no está preparada "para la independencia real", pero Mas ha remitido un comunicado en el que aclara que en esa entrevista dijo que para ser independiente a Cataluña le faltan cosas que todavía no tiene.