Los hechos, en los que murieron nueve personas, ocurrieron el 11 de julio de 2015

La acusada del incendio que costó la vida a nueve personas y lesiones a otras nueve en la Residencia de la Tercera Edad 'Santa Fe', en Cuarte de Huerva (Zaragoza), el 11 de julio de 2015, María Carmen Alejandre, de 64 años, ha negado este lunes ser la autora del siniestro y ha negado tener motivo alguno para provocarlo. "Yo no lo hice, pero me echan las culpas a mí", ha señalado.

"Yo no lo hice pero me echan las culpas a mí", ha afirmado Alejandre, quien ha subrayado que ella misma se administra los medicamentos que necesita y ha comentado que tenía previsto dejar esta residencia el 1 de agosto, rechazando la tesis según la cual estaba enfadada por tener que permanecer en este "chalet".

"Han dicho muchas mentiras", ha continuado la imputada, añadiendo que "no quiere decir nada" que se "cabreara" con su hijo pequeño. Ha jurado que es inocente.

A preguntas de su abogada, Sara Pradas, la acusada ha negado que antes amenazara a las empleadas con hacer "algo gordo" después de que uno de sus hijos no le invitara a su boda. También ha negado que tuviera un mechero, aunque había varios en diferentes estancias de la residencia, y ha explicado que en una pequeña mochila que siempre llevaba solo tenía pinturas para entretenerse y una libreta. Ha dicho que no fuma.

María Carmen Alejandre ha comentado que no tenía una relación especialmente mala con los otros ancianos y que les saludaba, añadiendo que los demás "entre ellos se llevaban de aquellas maneras". La encartada llegó a la residencia desde la prisión zaragozana de Zuera, donde cumplió una pena privativa de libertad.

Pradas ha dejado claro que "pruebas directas no existen, no hay ninguna prueba", rechazando los informes forenses de criminalística porque acusan a Alejandre "porque me lo dicen".