Un hermano del Che ve la huida de Puigdemont "poco guevarista" porque un dirigente tiene que dar ejemplo

Juan Martín Guevara, el hermano más joven del Che, ha acogido con "sorpresa" que el expresident de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro exconsellers huyeran a Bruselas después de la declaración unilateral de independencia cuyo texto se acordó en el Parlament y lo ha encuadrado en una actitud más propia de un "político" que de un "dirigente".

Juan Martín Guevara admite que le "sorprendió" esta situación y, si bien ha indicado que no conoce los detalles del proceso para la independencia catalana, ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de que "hay que dar ejemplo" (desde la política, cuando eres un dirigente).

"Y si has llevado las cosas hasta aquí, aquí sigo, ¿no?", ha planteado. "Entonces, me aguanto con la que venga, ¿no?, porque entonces eres político (no dirigente)", ha seguido el hermano pequeño del Che, quien ha argumentado su postura en que los exdirigentes del Govern tienen intención de seguir en la primera línea política.