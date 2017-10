Más de 200 guardias civiles denuncian que han sido obligados a dejar su hotel en Calella (Barcelona)

El Ayuntamiento ha censurado a los agentes por su reacción ante la protesta "pacífica" de independentistas frente al establecimiento

En la puerta se ha colgado el cartel de cerrado. Europa Press ha intentado sin éxito hablar con la dirección del establecimiento. Tampoco se pueden hacer reservas desde su web, donde aparece un comentario de un usuario que dice: "No he estado y no puedo opinar sobre la calidad del establecimiento. No iré nunca por el simple hecho de alojar a tanto valiente que ha estado repartiendo leña el 1 de octubre en Cataluña".