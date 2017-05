La familia de Pablo Ibar busca recaudar 350.000 euros para asegurarle una defensa eficaz contra la pena de muerte

El Supremo de Florida ordenó en febrero de 2016 repetir el juicio, pero la Fiscalía vuelve a pedir pena capital

Sin embargo, la Fiscalía del Estado ha vuelto a pedir para él una condena a muerte y el nuevo juicio no tiene todavía fecha de celebración. Es más, en el último año sólo se han debatido cuestiones previas, y solo dos de las siete mociones presentadas por la defensa: una primera para pedir su libertad provisional, que fue denegada, y una segunda para que no se admita el testimonio de un testigo, Gary Foy, que la defensa entiende que en el primer juicio estuvo "dirigido por la Policía". El juez aún tiene que dictaminar sobre esta segunda.

Krakenbergen ha dado por hecho que el juicio no se celebrará este año. "Lo malo es que no hay fecha, pero seguimos todo lo fuertes que sea posible hasta que podamos", ha dicho Cándido Ibar. Según ha relatado, su hijo está fuerte y bien de salud, aunque la prisión en la que se encuentra ahora, la del Condado de Broward (Florida), tiene "más presión y más miedo".

Aquel abogado tampoco presentó la pericial con la que debía intentar que no se admitiese como prueba, por no tener suficiente calidad, el vídeo de la cámara de seguridad que finalmente sirvió para inculparlo junto con el testimonio del testigo. La nueva defensa volverá a intentar que no se admita como prueba.

La Asociación de apoyo a Ibar afirma que, según los expertos, se trata en un 95 por ciento de posibilidades de una contaminación de laboratorio y, en cualquier caso, no es incriminante. Hasta ahora, la Fiscalía no ha emprendido ninguna acción basada en esa prueba, probablemente --sostiene la Asociación-- porque sabe que no es incriminante, pero "la defensa no descarta que pueda ser utilizada como un factor más para ocasionar retrasos por parte de la Fiscalía".