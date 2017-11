El alcalde exsocialista de Gimenells (Lleida) que fichó por el PP no renuncia a la Alcaldía

El alcalde exsocialista de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida), Dante Pérez, que ha fichado por el PP y será el 'número 2' de la candidatura popular por Lleida en las elecciones del 21 de diciembre ha anunciado que no renunciará a la Alcaldía.

"El partido en el que milité, el PSC, de cuyas siglas no me beneficié para acceder a la Alcaldía de mi municipio, razón por la que no voy a renunciar a ella, ha decidido dirigirse a un sector exclusivamente catalanista con la incorporación de miembros de la antigua Unió", ha asegurado Pérez este jueves en un comunicado.