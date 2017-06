Un experto del grupo de reforma de la financiación autonómica dice que sin más recursos no cabe cambiar el sistema

El doctor en Economía y representante de Aragón en el grupo de expertos que abordan las bases del futuro modelo de financiación autonómica, Alain Cuenca, ha manifestado que "no es posible reformar" el actual sistema "sin aportar recursos adicionales".

El especialista ha explicado cuáles son los principales acuerdos que existen entre los portavoces del Estado y del resto de Comunidades, así como las grandes discrepancias, entre las que ha destacado la que se refiere a la suficiencia vertical. "Esto se debe a que los expertos designados por el Estado se niegan a reconocer que la reforma del sistema de financiación requiere que haya más recursos en el mismo, y sin ello no es posible llevarla a cabo", ha manifestado.

Asimismo, el economista ha señalado que la financiación "no ha sido igual para todas las autonomías de régimen común" en estos años, así que el nuevo sistema "deberá reconocer las desigualdades entre éstas".

Ha añadido que "esto no quiere decir que el Estado aporte directamente esos recursos añadidos, sino que es necesario realizar una reforma fiscal amplia que permita la sostenibilidad del sistema de bienestar, corregir las desigualdes y recuperar pérdidas para las regiones".

Según ha dicho, ese modelo "reflejaría ocho Comunidades perdedoras, entre ellas Aragón, y siete ganadoras" y "esto no se puede aceptar porque no hemos identificado ninguna región a la que le sobren recursos, no hay datos que respalden algo así".