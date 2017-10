El exministro García Margallo descarta "absolutamente" que el ejército vaya a intervenir en Cataluña

Advierte que "no va a haber una sola autoridad internacional que reconozca" que lo vivido este domingo "ha sido un referéndum"

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el exministro ha manifestado asimismo que "no va a haber una sola autoridad internacional que reconozca" que lo acaecido este domingo en Cataluña "ha sido un referéndum" y ha incidido en que "un Estado no es Estado porque sus dirigentes lo digan, sino porque los demás le reconozcan".

A su juicio, es "obvio" que, entendiendo un referéndum como una consulta con garantías jurídicas, esto "no se ha producido". "Yo no he visto una consulta con menos garantías que la que se ha producido en Cataluña. Desde el punto de vista procedimental no se asemeja a una consulta legal y desde el punto de visto vinculante tampoco", ha criticado, para añadir que "votar se ha votado, pero con poco rigor", por lo que "no va a haber una sola autoridad internacional que reconozca que esto ha sido un referéndum".