Un juez autoriza una exhumación para que una vecina de Alcalá de Guadaira (Sevilla) pueda demostrar que está viva

El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha autorizado la exhumación de los restos de una mujer enterrada en un cementerio de la capital malagueña y cuyo nombre coincide con el de una vecina de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, identificada como Juana Escudero Lezcano, que quiere demostrar que está viva y que sus restos no son los depositados en dicho cementerio.

"Su nombre no era ese, y no sabemos el motivo por el que su pareja dio el nombre de mi patrocinada" en este caso "de supuesta usurpación de identidad", ha explicado Osuna, que ha indicado que, durante varios años, su cliente no ha podido realizar distintas gestiones de ámbito administrativo al constar como fallecida, lo que le ha supuesto "un verdadero trastorno".