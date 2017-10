El exgerente del polideportivo de Ibi acepta dos años de cárcel tras ser grabado ocultando billetes en sus pantalones

El exgerente del Polideportivo de Ibi (Alicante), que fue grabado por una cámara de vídeo mientras escondía en sus pantalones billetes de la caja fuerte de las instalaciones deportivas, ha aceptado una pena de dos años de cárcel al llegar a un acuerdo con las acusaciones tras declararse culpable y devolver parte del dinero sustraído, según ha informado a Europa Press el abogado defensor, Francisco Moreno Arranz.

El abogado del que fuera gerente del polideportivo de Ibi entre 2008 y 2011 ha indicado que hace una semana ingresaron los 130.000 euros malversados por su defendido para, posteriormente, llegar a la conformidad con la Fiscalía y el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de ocho años de prisión por los delitos de falsedad documental y malversación, pero el acusado se ha declarado culpable en la Audiencia de Alicante y ha aceptado una pena de dos años de cárcel. Al no constarle antecedentes y haber devuelto el dinero malversado la defensa ha solicitado el no ingreso en prisión, algo a lo que no se oponen ni el Ayuntamiento ni Fiscalía, según ha indicado Moreno.