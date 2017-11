Un exgerente del PSOE niega la condonación de deuda a este partido y asegura que no tenía otra autoridad por encima

"Es una renegociación de deuda como un castillo", dice frente al PP que afirma que sus datos son la suma de los que ofrece la contabilidad del PSOE y el Tribunal de Cuentas.

El ex director gerente del PSOE, Xoan Manuel Cornide, ha negado en la Comisión de Investigación del Senado sobre la financiación de los partidos políticos la presunta condonación de la deuda a al Partido Socialista y, además, ha garantizado que él era la máxima autoridad de la formación en la negociación con los bancos.

"Es una renegociación de deuda como un castillo", ha insistido Cornide al considerar Aznar que el hecho de que el Tribunal de Cuentas afirmase en un informe que "no es posible pronunciarse sobre la condonación" significaba el reconocimiento implícito de que esta existía. "El Tribunal de Cuentas usa el término de condonación, pero dice que no puede calificarlo de condonación", ha contestado el ex director gerente socialista.