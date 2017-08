Un exdirigente de CCOO y un exconseller del tripartido presentan el día 22 una plataforma antiindependentista

Se dirigen especialmente a la clase trabajadora y llaman a la unidad ante el 1-O

El grupo ha redactado un manifiesto fundacional que también se presentará oficialmente el día 22 bajo el título 'Por la unidad y solidaridad de la clase trabajadora de España. No a la independencia, no a la secesión de Cataluña y no al 1-O, que carece de garantías democráticas. Por los intereses y reivindicaciones del mundo del trabajo'.