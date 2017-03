Los 'errejonistas' se mantienen al margen de la batalla contra "la trama" de Iglesias y la nueva dirección de Podemos

Errejón no prevé acudir este sábado a las manifestaciones organizadas por el área de Rafael Mayoral

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la nueva cúpula del partido salida de la Asamblea de Vistalegre II se vuelcan desde hace semanas en tratar de desenmascarar y desmantelar la llamada "trama", contra la que han convocado manifestaciones para este sábado. Sin embargo, el sector que encabeza el ex número dos del partido, Íñigo Errejón, se mantiene por el momento al margen de esta nueva estrategia y su cabeza visible no prevé acudir a esa movilizaciones.

Iglesias y los suyos, que en el congreso de febrero se hicieron con el control de la organización, en detrimento de los llamados 'errejonistas', han convertido en eje de sus discursos y de su actividad diaria la denuncia de la existencia de una red de relaciones de poder que vincula a poderes económicos, políticos y judiciales, que han bautizado como "la trama corrupta".

Este concepto viene a sustituir de alguna manera al de "la casta"; un término que Podemos popularizó cuando saltó a la arena política española hace tres años, y que entonces convirtió en blanco de todos sus ataques y su objetivo a batir.

"La trama" será la protagonista de las más de 40 movilizaciones convocadas este sábado por Podemos bajo el lema 'Nadie sin derechos', que han sido organizadas por la iniciativa 'Vamos!': la herramienta creada el pasado año por la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales que dirige Rafa Mayoral para reforzar esa estrategia de movilización social defendida por el líder.

Sin embargo, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido morado, Errejón no estará en ninguna de las acciones que formarán parte de la primera gran movilización de Podemos desde la Asamblea de Vistalegre II de febrero, en la que Iglesias salió reelegido y su estrategia política, triunfadora; una estrategia que pasa precisamente por tener "un pie en las instituciones y mil en la calle".

"LA TRAMA", EN EL BLANCO DE LOS ATAQUES

Sí participarán en las movilizaciones los principales dirigentes del partido, todos ellos afines a Iglesias, que no desaprovechan ninguna oportunidad para culpar a la "trama" de todo aquello que consideran injusto o perjudicial para "la mayoría social, ya sea en forma de casos de corrupción, de recortes en servicios públicos, precariedad o pobreza.

A diferencia de ellos, ni Errejón ni sus más estrechos colaboradores, como Pablo Bustinduy, Rita Maestre, Clara Serra o Jorge Moruno, han introducido este nuevo concepto en sus mensajes e intervenciones públicas. De hecho, fuentes de este sector consultadas por Europa Press mantienen sus reservas sobre la eficacia de esta nueva estrategia a la hora de conseguir el objetivo que ellos siguen considerando fundamental: que la ciudadanía asuma que Podemos es útil y una alternativa real de Gobierno.

Desde que Iglesias comenzara a utilizar el término a finales de febrero, el exportavoz parlamentario no ha dedicado ni uno sólo de sus mensajes de Twitter a "la trama", ni siquiera cuando comentó en esta red social la primera reunión que mantuvo el pasado sábado el grupo de trabajo 'Rumbo 2020', una especie de 'gobierno en la sombra' del que Errejón forma parte, a pesar de que ese primer encuentro tenía como objetivo analizar "la trama".

"Primer debate político de cara a 2020. Tenemos por delante el reto de levantar un nuevo proyecto de país que reconstruya el acuerdo social", aseguró entonces Errejón; un mensaje que contrasta con el lanzado por Iglesias, también en Twitter: "Primer encuentro de 'Rumbo 2020' para debatir las políticas de Estado que queremos aplicar para desmantelar la trama".

Eso sí, ni Errejón ni ninguno de sus afines han mostrado públicamente disconformidad con esta estrategia, aunque las fuentes consultadas admiten que les gustaría que se concretara en iniciativas parlamentarias concretas, algo en lo que el partido está trabajando, según informó el pasado lunes la nueva portavoz parlamentaria, Irene Montero.

ERREJÓN, EN SEGUNDO PLANO

En todo caso, los 'errejonistas' se mantienen desde Vistalegre II en un segundo plano ya que han asumido que tras perder sus tesis en el Congreso de febrero ahora no les corresponde a ellos marcar la línea estratégica a seguir, ni quejarse de los resultados.

Es decir, no muestran entusiasmo por el nuevo argumentario pero tampoco lo cuestionan en público. Mientras, centran sus esfuerzos en preparar la candidatura de Errejón a las autonómicas de 2019; una apuesta en la que cuentan con el apoyo de Iglesias como parte del acuerdo al que llegaron para configurar la nueva dirección tras Vistalegre II.

Pero aunque no se interponga en el camino de Iglesias, Errejón no ha dejado a un lado sus convicciones y no ha cesado en su empeño de defender las tesis que le llevaron a competir contra su secretario general en Vistalegre II por diferencias de criterio, análisis o por el modo de llevarlos a la práctica.

Por ejemplo, el actual secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político sigue manteniendo, a diferencia del líder, que el de Rajoy es un "gobierno débil" y que es posible llegar a acuerdos con el PSOE y el resto de la oposición para ir cambiando cosas.

GOBIERNO ESTABLE VS GOBIERNO DÉBIL

Así lo manifestó en un mensaje en video difundido en sus redes sociales la semana pasada, recogido por Europa Press, cuando el Gobierno no consiguió sacar el real decreto ley sobre liberalización del sector de la estiba.

"Hoy hemos puesto una primera piedra muy importante", aseguraba en su mensaje, en el que celebraba que esa votación supuso una "buena noticia" porque se había defendido "la dignidad de los trabajadores" pero también por que el Gobierno se había quedado solo.

"Tenemos ya la capacidad de dejarle aislado y hacer que pierda iniciativas. Hoy el Gobierno ha tenido una derrota histórica y se ha quedado solo. Hay que seguir trabajando para aislar al Gobierno desde el trabajo institucional pero también en los sectores sociales que están movilizándose para defender sus derechos", aseguró entonces. "Hoy se le ha parado la mano al Gobierno y se le ha dicho: estáis obligados a trabajar", añadía.

Sin embargo, Iglesias sigue manteniendo sus reservas al respecto al considerar que el Gobierno de Rajoy tiene estabilidad gracias al PSOE y Ciudadanos. "Ojalá eso cambie, ojalá cambien cosas en el futuro en el PSOE y nos podamos entender con ellos. Hoy por hoy, están en el lado del PP, del lado de la restauración y del lado de la trama", aseguró hace una semana.