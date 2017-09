La directora del instituto que no abrió el 9N avisa que si la Fiscalía no "espabila", "muchos" colegios abrirán

Avisa de la complicada situación de los directores de los centros, mientras la consejera de Educación está "tan tranquila"

La directora del IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat que se negó dar las llaves del centro para la consulta del 9 de noviembre de 2014, Dolores Asenjo, ha advertido este miércoles a la Fiscalía de que "si no se espabila", "muchos centros" educativos acabarán abriendo sus puertas el próximo 1 de octubre para que los catalanes puedan votar el referéndum soberanista previsto para ese día.

Asenjo ha señalado que los Mossos d'Esquadra "no están mucho por la labor" de precintar los colegios y que, si no cumplen las órdenes que la Fiscalía ha dado en este sentido, éstos acabarán siendo "ocupados" por partidarios del referéndum. "Creo que es muy posible que en muchos centros se llegue a votar si la Fiscalía no se espabila", ha resumido.