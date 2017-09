La dirección de Podemos mantendrá un perfil bajo el domingo y no enviará ninguna delegación a Cataluña

La dirección de Podemos ha decidido mantener un perfil bajo el próximo domingo 1 de octubre y no tiene previsto desplazar a ninguno de sus principales dirigentes a Cataluña para seguir el desarrollo del referéndum independentista convocado por la Generalitat de Cataluña, que entienden como una "movilización política".

El partido de Pablo Iglesias es firme defensor del derecho a decidir, pero considera que la solución al conflicto catalán pasa por la convocatoria de un referéndum pactado, y no por una consulta que, a su juicio, no tiene garantías y, por lo tanto, no tendrá tampoco consecuencias.