El abogado del descuartizador de Majadonda recurrirá el veredicto al TSJM

El abogado del presunto descuartizador de Majadahonda, Marcos García Montes, ha criticado el veredicto emitido este martes por el jurado popular, que considera que "ha estado en otro juicio" distinto al celebrado en las últimas semanas en la Audiencia Provincial, por lo que ha anunciado que recurrirá el veredicto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).

Pero "lo más fuerte", según ha indicado García Montes, ha sido la cuestión clave de la eximente por enfermedad mental, que los nueve miembros del jurado consideran que no existe ni parcial ni totalmente.

"Ellos indican que ninguno de los médicos declaró en el juicio que hubiera eximente completa, cuando fueron todos. No es que no haya ningún problema de valoración de la prueba, sino que dicen todo lo contrario, y eso es tocable", ha precisado.

Respecto a la eximente incompleta, el abogado de Bruno ha señalado que durante el juicio "todos salvo un médico lo certificaron" y por eso ha criticado que el jurado no haya determinado su existencia. "Vienen a decir que una esquizofrenia es como una depresión por un dolor de muelas. Creo que han estado en otro juicio. Y lo que digo con profundo respeto a los jurados. Esto es cuestionable y tiene que ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través del oportuno recurso", ha adelantado.

"Pero ellos dicen que la esquizofrenia tiene muchos síntomas, pero que eso no quiere decir que todos los pacientes la tenga. Eso es rigurosamente surrealista. Y que no tenía trastornos, cuando aquí dijeron los dos forenses que tenía la capacidad intelectual anulada y que la esquizofrenia es permanente", ha apuntado.

El abogado ha explicado que con este veredicto ha tenido que concretar una pena de 10 años por cada uno de los dos delitos de homicidio con atenuante simple por enfermedad mental porque, al no haberse acreditado eximente, no ha podido rebajar más la solicitud de pena. Por último, ha comentado a los medios que ha transmitido el veredicto a su defendido pero que éste "no sabe nada de nada" de lo que le ha dicho.