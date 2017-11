Mas vería un desastre renunciar al soberanismo pero pide no ponerse plazos cortos

Reprocha a ERC no apostar por la lista única de Puigdemont: "No se le puede dejar solo"

A su juicio, no hay ningún país preparado para funcionar como independiente al día siguiente porque requiere tener un control efectivo del territorio, una administración de justicia propia y capacidad financiera, y en Cataluña "ha habido la fuerza para declararse independiente, consecuencia de las mayorías en el Parlament y los votos en las urnas, pero no hay fuerza para actuar como país independiente".

Tras considerar que aún no hay una mayoría suficientemente sólida por la independencia, al no superarse la barrera del 50% de la población catalana, ha defendido que si el 21-D se gana en votos y escaños habrá toda la legitimidad para tirar adelante el proceso soberanista, pero ha recomendado no ponerse "plazos cortos que ahoguen, y hagan tomar decisiones que puede que no sean las mejores".