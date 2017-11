La delegada del Gobierno en Madrid declara este lunes como investigada por el 'caso Mercamadrid'

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido llamada a declarar este lunes por la presunta comisión de un delito societario dentro del conocido como 'caso Mercamadrid', según confirmaron en su momento a Europa Press fuentes del organismo gubernativo.

En su declaración, la delegada del Gobierno en Madrid defendió que el contrato de Mercamadrid y Merca Ocio estaba avalado por los informes técnicos (en los que no participó), y rechazó que ese acuerdo supusiera un daño patrimonial de 11 millones de euros a las arcas municipales. Además, se mostró "indignada" por la decisión de la Fiscalía de aceptar la denuncia cursada con intención "torticera" por parte del equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

Concepción Dancausa detalló, a su vez, que existe un informe elaborado por el despacho de abogados en 2016 a petición de Mercasa, no incorporado en la denuncia, que concluye que la operación "no presenta ninguna irregularidad". En la misma línea, aludió a otro informe de la Abogacía del Estado que recomendaba la rescisión del contrato pero no recurrir a la vía judicial.