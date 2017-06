Lo ha solicitado el abogado de la familia del expresidente de la Generalitat al coincidir con el juicio por 'Pretoria'

El juez instructor de Madrid Juan Javier Pérez ha acordado aplazar la declaración como investigado del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino por introducir presuntamente en el sumario del 'caso Pujol' --que se instruye en la Audiencia Nacional-- un pendrive con información sobre la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, cuyo origen no ha quedado acreditado, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.