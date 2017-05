Los convocantes de la manifestación del 3 de junio llaman a "defender la bandera de Navarra" sin "crear polémica"

Afirman que en la bandera de Navarra "están representadas todas las ideologías y sensibilidades que hay" en la Comunidad foral

"Queremos que la gente venga y no cree polémica", ha apuntado Guelbenzu, que ha indicado que "no nos gustaría que la gente traiga" otras banderas que no sean la de Navarra. "No queremos transmitir que somos unos broncas, queremos sacar a la gente contenta y feliz a defender la bandera de Navarra", ha añadido.