Los familiares de los terroristas de Barcelona y Cambrils, obligados a cambiar de casa

"Entiendo que, aunque sean terroristas , no dejan de ser sus hijos", ha afirmado Perpiñá en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. "Aunque somos un pueblo muy fuerte y unido, van a pasar cosas", ha respondido al ser preguntada si esperaba conflicto entre la comunidad musulmana ripollense y el resto de vecinos.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la unidad y ha asegurado que están "todos dentro y nadie fuera". "No vamos a entrar en separaciones porque no es nuestra manera de ser", ha insistido la empleada del Ayuntamiento de Ripoll , quien ha trasladado que preparan estrategias "para que no se rompa la unidad" y que han pedido ayuda a profesionales.