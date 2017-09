Un perito afirma que si se construye la ópera de Palma "no hay más remedio" que contratar de nuevo a Calatrava

Ejecutar a día de hoy el proyecto de la Ópera y la reordenación de la bahía de Palma que ideó Santiago Calatrava por encargo de Jaume Matas requeriría contratar de nuevo al arquitecto, debido a las cláusulas administrativas del contrato, según un perito. "No hay más remedio", ha enfatizado.

Así lo ha indicado durante su declaración en el juicio en la Audiencia Provincial de Baleares por la adjudicación presuntamente irregular del diseño de un Palacio de la Ópera en Palma por 1,2 millones de euros, por parte del ex presidente del Govern, Jaume Matas, al arquitecto Santiago Calatrava.

Según ha detallado el perito, en el pliego de cláusulas administrativas se incluyó una cláusula con la que el arquitecto conserva la propiedad intelectual del objeto del contrato. De este modo, aunque se estaba contratando un anteproyecto --el diseño de la Ópera y no su construcción-- si el Govern ahora quisiera ejecutarlo "no habría más remedio que tener que contratar de nuevo" a Calatrava y no lo podría hacer otro arquitecto.