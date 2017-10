El conseller Turull: "El mundo tiene que darse cuenta de cómo se las gasta el Estado español"

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha considerado una vergüenza democrática que la juez haya ordenado prisión sin fianza para los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart: "El mundo tiene que ver cómo se las gasta el Estado español".

Ha sostenido que el Estado está "dinamitando el diálogo": "La oferta de diálogo depende de ellos. Es su responsabilidad. Reclaman la rendición y la resignación, pero no la tendrán".

Preguntado por si se trata de una venganza del Estado, ha afirmado: "Exacto. Intentan instalar ya no el discurso del miedo, sino el terror. Pese a ello la gente aguantó el 1-O y defendió la democracia".

Ha pedido a los ciudades que actúen con serenidad y no caiga en provocaciones: "El Estado juega a provocar, no solo a reprimir. Nos tenemos que movilizar, pero no caigamos en la provocación".