Tres concejales de Carmena y dos diputados de Podemos en Madrid firman un manifiesto a favor del referéndum catalán

La plataforma 'Madrileños por el derecho a decidir' ha elaborado un manifiesto a favor del referéndum catalán que cuenta entre sus firmantes con el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato; los ediles de Ahora Madrid Montserrat Galcerán y Pablo Carmona, y los diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra y Raúl Camargo.

El politólogo Jaime Pastor, miembro de la plataforma 'Madrileños por el derecho a decidir', ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que "la expresión mayoritaria en Cataluña por el derecho a decidir y un referéndum ha de tener su apoyo en la sociedad madrileña, no solo por ser legítimo, sino por conectar con la aspiración de la ciudadanía madrileña a decidir".

"Hay suficiente legitimidad para que desde Cataluña se adopte esa decisión; no se puede oponer a esta decisión la legalidad constitucional tal y como la interpreta el Gobierno de Rajoy, ya que lo que hemos oído es que lo que no es legal no es democrático, y eso es una aberración, porque la historia de la humanidad ha sido la lucha de derechos, y así se ha avanzado", ha expresado.