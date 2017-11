La comisión territorial cerrará su plan de trabajo el 13 de diciembre y los comparecientes llegarán en enero

El PP, Ciudadanos y UPN rechazan llamar el 4 de diciembre a los 'padres' de la Constitución, como pretendía el PSOE

La nueva comisión del Congreso que se encargará de estudiar durante seis meses la modernización del Estado autonómico tiene previsto cerrar su plan de trabajo el próximo 13 de diciembre, por lo que, a priori, no se esperan los primeros comparecientes hasta enero.

No obstante, teniendo en cuenta la fecha de esa segunda reunión, en plena campaña electoral catalana, parece más que probable que los primeros testimonios no llegarán hasta después del receso navideño. El último Pleno del año en el Congreso se espera para ese mismo día 13.

En este sentido, el portavoz del PP en la mencionada comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, ha apuntado, en declaraciones a la salida de la reunión, que "probablemente" todos puedan llegar a un acuerdo para que los trabajos no se inician en plena campaña electoral en Cataluña.

Por tanto, los primeros comparecientes no se prevé que acudan a la comisión hasta enero. Todos los grupos están de acuerdo en que los primeros en desfilar sean los 'padres' vivos de la Constitución de 1978: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència), a propuesta del PSOE.

A este respecto, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha mostrado su perplejidad y preocupación por este rechazo, que, a su juicio, no es más que un intento deliberado de retrasar el inicio de las comparecencias a enero, hasta después de las catalanas.

Bermúdez de Castro ha insistido en que esta comisión no se ha creado para negociar una reforma constitucional, sino para debatir y evaluar cómo mejorar el modelo autonómico y que será a su término cuando se verá "si cabe o no esa reforma", como así lo acordaron en su día el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. "No vamos a reformar nada para premiar a quienes han realizado el mayor desafío institucional a nuestra democracia", ha enfatizado.