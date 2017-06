Un comandante español "salvó muchas vidas" en el ataque yihadista contra un hotel de Malí el pasado domingo

Un comandante español de la EUTM, la misión europea de formación de las Fuerzas Armadas de Malí, vivió el pasado domingo el ataque yihadista contra un hotel a las afueras de Bamako, en el que murieron seis personas, y "salvó muchas vidas" con su comportamiento "heroico".

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa han relatado a Europa Press que este comandante, cuya identidad no han facilitado, se encontraba de permiso en las instalaciones del complejo, junto a otros compañeros, tomando un refresco y en traje de baño, cuando vio acercarse a un grupo de personas armadas.

En cambio, ha asegurado que no está previsto ningún incremento de presencia española en Barkhane, la misión que lidera Francia contra el yihadismo en el Sahel. "No me consta ninguna petición por parte de los franceses", ha dicho.