Puigdemont reprocha al rey: "Así no. Usted decepcionó a mucha gente en Cataluña"

Un día después del discurso del rey Felipe VI en defensa de la unidad de España y el Estado de derecho, llamando a asegurar el "orden constitucional", el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recogido el testigo para reprocharle directamente en castellano: "Así no. Con su decisión usted decepcionó a mucha gente en Cataluña que le aprecia; gente que esperaba otro tono y una apelación al diálogo y la concordia". En este sentido, sin ceder en el pulso independentista, ha afirmado que "este momento pide mediación", al tiempo en que ha defendido a Cataluña como "un solo pueblo".

Del mismo modo, se ha referido a la huelga mantenida en Cataluña este martes: "Quisiera poner en valor la actitud de miles y miles de catalanes que se movilizaron en un paro sin incidentes. Fieles a la actitud pacífica con la que nos queremos identificar siempre. Estamos unidos si nos mantenemos con esa actitud, por más violencia que quieran poner otros; hecho que no es aceptable". "Nosotros nos debemos mantener como un solo pueblo, con diferencias, con discrepancias, con errores, y a veces, porque también debemos decirlo, con muchos aciertos. No dejemos que lo estropeen. No sabéis la admiración que estamos recogiendo en el mundo por esa actitud tan cívica", ha dicho.