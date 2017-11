Puigdemont: "España tendrá que responder ante las autoridades internacionales"

“En este país sin libertad, con estas limitaciones de la libertad, estas amenazas a los disidentes, estas amenazas de meter en prisión a aquellos que piensan distintos… en este país no podemos vivir. Queremos construir un nuevo país en el que no tengamos miedo a hablar; no debamos escondernos para expresarnos en contra de aquellos que piensan contra la autoridad del Gobierno; no vayamos a la cárcel por cumplir con el compromiso electoral; no seamos cesados por expresar opiniones que no sean convenientes al poder. Nunca rechazaremos este ideal de país; esta noción de democracia. Porque estamos convencidos de que es la única forma de poder ser y de tener un futuro. Cataluña y vosotros, alcaldes de Cataluña, sois la prueba de ello. De progresar de forma correcta cuando ha sido gobernada por ella misma; cuando ha prosperado a través de sus propias instituciones históricas” ha dicho.