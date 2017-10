Las cargas policiales en Cataluña, imagen de portada en la prensa europea

Las cargas policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil para intentar evitar la votación en el referéndum independentista convocado por la Generalitat de Cataluña ilustran buena parte de las portadas de este lunes de los principales rotativos europeos.

En el Reino Unido, diarios como 'The Times' o 'The Guardian' llevan a su primera plana imágenes de agentes antidisturbios españoles destacando los cientos de heridos durante la jornada. Además, 'The Times' destaca que la policía disparó pelotas de goma contra "electores".