Ocho asociaciones de la Guardia Civil advierten que "no tolerarán" mantener la brecha salarial con otras policías

La Dirección General subraya la "buena marcha" de las gestiones de Interior para mejorar las nóminas

Ocho asociaciones de la Guardia Civil, todas las que tienen representación en el Consejo, se han reunido este viernes con el director del instituto armado, José Manuel Holgado, para hacerle ver que actuarán unidas y "no tolerarán" que el Ministerio del Interior continúe sin concretar la equiparación salarial con el resto de policías autonómicas.

"No toleraremos un director general del Cuerpo que no escuche a sus representantes y no defienda los intereses y preocupaciones de los guardias civiles con contundencia", han asegurado las ocho asociaciones en un comunicado en el que anuncian que, "por primera vez en la historia", actuarán de forma unitaria.