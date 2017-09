El arzobispo de Barcelona pide sentido común y evitar "la confrontación y la violencia" en momentos complejos

Acuden a la misa de La Mercè Puigdemont, Forn, Millo y el inspector general del Ejército

Ha defendido la importancia de la ternura y la misericordia y ha pedido a la virgen de la Mercè que ayude a mantener la esperanza con las personas: "Sé que estamos viviendo momentos complejos, pero no podemos ni debemos ser profetas de calamidades", y ha pedido a Dios que proteja a todos los barceloneses y a toda Catalunya.

"Que Santa María nos mantenga firmes en la fe y nos haga testigos de la esperanza en medio de nuestro mundo pese a todas las dificultades y problemas que encontramos en él", porque la esperanza lleva a la confianza en las personas, aunque estas fallan y Dios no, por lo que ha sostenido que la verdadera esperanza se fundamenta en Él.

"Hermanos, no perdamos la esperanza en Dios. Él cumple siempre sus promesas, y no abandona al pueblo que confía en Él", ha asegurado Omella, que ve conmovedor ver a personas que no pierden la esperanza y tienen ilusión entre dificultades y penalidades, porque las mantiene firmes y con dignidad.