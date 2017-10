Se aplica el artículo 155: ¿y ahora qué?

Hasta ese día, Puigdemont seguiría al frente de la Generalitat, y podría entonces convocar elecciones. De hacerlo, podría detenerse entonces la tramitación y aplicación del 155. Pero lo que no ha quedado claro es quién paralizaría los trámites. Rajoy dice que eso es cosa del Senado: “El artículo 155 solo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba. Todas las decisiones que hayan que adoptar sobre esta materia las tiene el Senado y no el Gobierno de España”.