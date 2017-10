La alcaldesa socialista de L'Hospitalet acude a un instituto para que cese una carga

Recibe gritos de 'Traidora' al entrar y salir del centro

Según fuentes municipales, Marín ha contactado con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, al recibir noticias de que decenas de furgonetas de la Policía Nacional habían entrado en la ciudad, y ha trasladado al delegado la demanda de que no realizaran ninguna actuación puesto que la jornada se estaba desarrollando con normalidad en L'Hospitalet.

"Al llegar había una quincena de furgonetas, he pedido hablar con el jefe del operativo y le he dicho que se fueran de la ciudad y que no había motivo para justificar aquella acción", ha explicado Marín en declaraciones a Europa Press.