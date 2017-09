Los alcaldes de Bellpuig y Tàrrega se niegan a declarar apoyados por centenares de personas

Los alcaldes de Bellpuig y Tàrrega, Salvador Bonjoch y Rosa Maria Perelló, respectivamente, se han negado este viernes a declarar ante el juez de Cervera (Lleida) sobre el referéndum del 1 de octubre, y han recibido el apoyo de centenares de ciudadanos, alcaldes de la comarca, concejales y el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé.

En declaraciones a los medios, Bonjoch (PDeCAT) ha explicado que se ha acogido a su derecho de no declarar: "Considero que el único delito que he podido cometer igual que mis compañeros es dar apoyo a nuestro Govern y al Parlament".

En su opinión, el Gobierno central no ha tenido en cuenta la fuerza de la gente, que ha llegado un punto que no tiene miedo de nada: "No tenemos miedo, queremos votar. La democracia es poder votar, es lo único que quiere el pueblo de Cataluña".