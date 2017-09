El alcalde de Murcia pide "calma y respeto" en la manifestación de esta tarde por el soterramiento del AVE

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha confesado este viernes sentirse "profundamente preocupado" por lo ocurrido este jueves por la noche en las vías del tren de Santiago el Mayor y el desalojo policial de los manifestantes. Así, ha defendido el derecho a manifestarse pero también pide "calma" y "tranquilidad" durante la concentración convocada para esta tarde a las 20 horas.

A su juicio, los altercados registrados en la noche de este jueves no van "en consonancia con la personalidad de la gente de Murcia, que es pacífica, amable y tranquila". "Algunos de los actos que se han producido no son propios de la gente de Murcia, nunca ha sido así y lo ocurrido no tiene precedentes", ha rematado.