El alcalde de Mollerusa se niega a declarar ante la Fiscalía por el referéndum

El alcalde de Mollerussa (Lleida) y diputado en el Parlament, Carles Solsona, se ha negado a declarar este martes como investigado ante la Fiscalía Superior de Cataluña por dar apoyo al referéndum convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y no ha firmado el acta de la citación judicial.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Fiscalía Superior, Solsona ha lamentado de que los fiscales no le hayan dejado explicar el porqué de su negativa a declarar: "En la comparecencia quedará que no he querido declarar cuando he intentado explicar por qué no quería hacerlo".