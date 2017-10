El alcalde de Alicante elude valorar la situación del pacto de Gobierno: "Ya dije que no hablo de los socios en público"

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha eludido valorar tanto la petición de la Asamblea de Guanyar Alacant de que dimita antes del 15 de noviembre para seguir en el equipo de gobierno como el acuerdo con Compromís para reiniciar el pacto porque, como ya dijo "hace tiempo", no habla "de los socios en público".

Así mismo, preguntado por si se plantea una nueva investigación judicial a raíz de la iniciada por la Fiscalía sobre el despido de la cuñada de Barcala, Echávarri ha indicado: "Ni contemplo ni no contemplo, no lo sé". "Hay una denuncia ante Fiscalía, el fiscal ha instruido expediente, ha llamado a gente, no sé si llamará a más gente o no llamará a más gente, y no olvidemos que la Fiscalía se mueve por un principio que es el principio acusatorio", ha concluido.