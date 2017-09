El alcalde de Alicante asegura que no dimitirá porque "no hay delito"

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha anunciado que acudirá a lo largo de la mañana de este viernes, junto a su abogado y a su procurador, a los juzgados de Benalúa para obtener una copia de la denuncia presentada por los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Popular, en relación al presunto fraccionamiento de contratos en Comercio, Concejalía de la que tenía las competencias hasta este verano. Asimismo, ha dicho que la denuncia busca su dimisión y que él no dejará el cargo porque "no hay delito".

Con todo, ha reiterado que "no hay delito" y ha zanjado que "mientras no tenga la denuncia no tiene sentido realizar más declaraciones". Al respecto, ha manifestado que "todos los técnicos que han pasado por la comisión de Comercio han asegurado que no había delito; en cualquier caso, una infracción administrativa".