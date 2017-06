El letrado Francisco Carvajal, uno de los abogados juzgados por grabar a la Infanta Cristina cuando acudió a declarar durante la instrucción del caso Nóos, ha negado las acusaciones y ha asegurado que en el momento en el que el vídeo fue colgado en Internet -a las 16.30 horas de ese mismo día- estaba en un avión.

Por todo ello, el abogado ha defendido que no grabó "nada" ni accedió "con nada". "Ni se me hubiera ocurrido", ha enfatizado. También ha dicho que no le consta que la otra acusada grabara la declaración.

La abogada ha negado también que nadie le diera indicaciones para grabar a la Infanta y ha dicho que incluso si se la pidieran lo rechazaría. "Mi carrera profesional no me la juego", ha dicho Jiménez, a quien se le han escapado lágrimas al admitir que por tener esta causa abierta no puede presentarse a una oposición que lleva preparando seis años. "No me la he jugado un sábado de fiesta, no me la voy a jugar un día así", ha declarado.