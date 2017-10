Tres acusados de estafar con cobre de Chile que nunca llegó obtienen penas mínimas tras abonar 220.000 euros

Los procesados, que se exponían a 4 años de cárcel cada uno, aceptaron una pena de tres meses de privación de libertad

Sin embargo, el gerente de ésta última manifestó que no podía recibir el pagaré porque no tenía línea de descuento con su banco y necesitaba el dinero "en efectivo y de inmediato" para no retrasar el envío del cobre, que estaba retenido en un puerto de Chile. Ante esta sitaución, G.M.F. libró un talón por el mismo importe con fecha de 7 de octubre a favor de Comercial Crown 3000, el cual fue entregado a J.B.C, quien firmó el correspondiente recibí.