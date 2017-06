Dice que ambos bebían y tomaban drogas, que no quería matarlo, "no soy capaz de hacer daño ni a un animal" y que está arrepentido

En la primera sesión del juicio, con jurado popular, el acusado, Juan, ha sostenido que "no sabía lo que hacía; estoy enfermo, con tratamiento psiquiátrico desde hace 23 años, y enganchado a las drogas", de hecho, ha señalado que él y su hermano se tomaban las pastillas "como si fueran caramelos". "Estaba enganchado a las drogas de diario, igual que mi hermano; con el que consumía habitualmente".

"Él empezó a pegarme con el paragüero, respondía a los empujones porque tenía que defenderme o me mataba; iba trasfigurado", ha declarado el acusado, quien ha señalado que ambos estaban en tratamiento con metadona desde los doce años.

Así como que el hijo del fallecido llamó a su madre, que se había marchado con su otra hija a su casa, próxima a la de sus suegros, diciendo "mamá ven que papá mata a Juan", además de que no golpeó a su hermano con ninguna escoba.

Ya fuera de la vivienda, ha reconocido que salió detrás de su hermano y su mujer, pero para marcharse de nuevo al cumpleaños y que hirió a su hermano para defenderse, pero "no sabía lo que hacía, había bebido, tomado cocaína, heroína; de todo" y que mezcló con una treintena de pastillas que toma a diario, así como que desconocía el resultado de lo que ocurrido.

"Me arrepiento de todo; llevo a mi hermano en el corazón", ha declarado el acusado, que pasó más de diez años en prisión por el cúmulo de penas por robo, de la que salió, por ello, en el año 2011.

La fiscal, Isabel Neira, solicita 20 años de prisión para el procesado por un presunto delito de asesinato y sostiene que Juan cometió el crimen con alevosía ya que su gemelo "no lo vio venir y no pudo defenderse".

"Fue un ataque sorpresivo; a traición", ha señalado, "además la víctima iba desarmada y no tuvo intención de huir". La fiscal considera, además, que se le debe aplicar la agravante de parentesco y la atenuante por disminución de sus capacidades físicas.

La acusación particular sostiene el asesinato pero pide 25 años de pena al considerar que el acusado no se debe beneficiar de la atenuante de enajenación mental. "En ese momento no tenía alteradas sus funciones; sabía lo que hacía" y pide 126.538 euros de responsabilidad civil para la esposa y 57.724 euros para cada hijo del fallecido.