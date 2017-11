Mas pide acumular fuerzas para ver si el 21-D hay una mayoría para continuar con el proyecto de independencia

No descarta "un Gobierno de izquierdas" y pregunta si éste gestionará "una autonomía absolutamente reducida, casi ridícula"

Mas no descarta que haya la tentación de querer formar "un Gobierno de izquierdas" en Cataluña y se ha preguntado si éste gestionará "una autonomía absolutamente reducida, casi ridícula que ha quedado".

El expresident ha apuntado que "un día se puede ganar la independencia en referéndum", como, a su juicio, ocurrió el 1 de octubre. "Pero el día en el que tú ganas la independencia, no te conviertes, de facto, en un estado independiente. La independencia hay que construirla", ha dicho.

Artur Mas cree que habría sido mejor que las elecciones catalanas las hubiera convocado Carles Puigdemont, pero ha manifestado que "había muchos sectores en el propio país y en los partidos que lo veían como un paso hacia atrás" en el proyecto independentista. "Por tanto, no era fácil tomar esa decisión", ha indicado.

Tras señalar que él tiene su criterio, pero no lo va a exponer porque se propuso en su momento que "nunca hubiera ninguna discrepancia pública entre las actuaciones del president Puigdemont" y lo que él pudiera pensar, ha recordado que él ha colaborado en todo lo que se le ha pedido, dando su opinión, "que es internamente conocida". "Pero, a pesar de todo, entiendo que en aquel momento la decisión del president Puigdemont era delicada", ha añadido.

Artur Mas ha afirmado que, en todo caso, en aquellos momentos, había "un presión enorme para no convocar las elecciones por parte de los sectores soberanistas". "Dentro del propio Gobierno de la Generalitat no había mayoría a favor de la convocatoria electoral y, por tanto, yo entiendo que Puigdemont tuvo que tomar una decisión, no solo delicada, sino también en un terreno muy poco propicio para el consenso", ha dicho.