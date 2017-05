Los 'comuns' no acatarán la vía unilateral "como un acto de fe" y reivindican la vía pactada

El coordinador de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ha asegurado este martes que no se puede exigir a los 'comuns' que acaten el referéndum unilateral "como un acto de fe", y ha reivindicado una consulta pactada con el Gobierno central.

Los 'comuns' no acudieron a la cita --sí que lo hizo Podem--, y no lo hicieron por dos motivos: "La inconcreción de la utilidad de la reunión y porque hacía semanas que pedíamos que se convocara el Pacte Nacional pel Referèndum y no se concretaba nunca".