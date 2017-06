Valora de forma positiva la absolución, pero cree que no se ha entrado en el fondo del asunto ante la inocencia de su cliente

Así lo ha afirmado a Europa Press José Miguel Serrano, quien ha valorado de forma positiva el fallo, si bien no está del todo satisfecho dado que no se ha entrado en el fondo del asunto. Su cliente se enfrentaba a once años de prisión por una ristra de delitos de los que ahora ha sido exonerados.