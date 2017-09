Un abogado plantea que los beneficiarios de las ayudas de los ERE no pueden ser juzgados

El abogado de un imputado en el caso de los ERE fraudulentos ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que archive la causa que se sigue contra él por las ayudas al Centro Limpieza Industrial Huévar al entender que, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya dictaminado que los ex altos cargos que concedieron las ayudas sólo pueden ser juzgados en la pieza 'política', no es posible juzgar por separado a los supuestos beneficiarios de las mismas.

A su juicio, "no puede haber condena por coautoría sin condena del autor principal y si la tentación, el truco o el estrambote procesal residiera en enjuiciar primero en el 'procedimiento específico' a los autores directos-concedentes para posteriormente, tras una eventual condena de éstos en aquel juicio, enjuiciar por separado a los coautores-beneficiarios de manera sucesiva, sin duda, de facto, de existir condenas para los autores-concedentes, se estarían condenando a un sinfín de personas sin ser oídos, con rabiosa privación del más elemental derecho de defensa".

De este modo, afirma que "dado que el objeto procesal" de la ayuda al Centro Limpieza Industrial Huévar "será objeto de enjuiciamiento" en la pieza 'política' de los ERE, donde están acusados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos, "pues así lo ha decretado de manera indubitada" la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla "en los diferentes autos que han venido recayendo en las diferentes piezas sobre el mismo, las presentes diligencias previas deberán ser sobreseídas y archivadas".

El abogado pone de manifiesto que varios de los "autores concedentes", como por ejemplo el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, recurrieron a la Audiencia Provincial por entender que si se les iba a enjuiciar por un delito continuado de malversación en el 'procedimiento específico', no se les podría investigar, procesar ni enjuiciar en las piezas separadas por vulneración del principio 'non bis in ídem', tras lo que "de manera lógica y obligada se les ha terminado dando la razón".