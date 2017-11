El abogado de Puigdemont no descarta que la jueza dicte prisión cautelar

El abogado del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y de otros consellers cesados, Jaume Alonso Cuevillas, ha asegurado este miércoles que desconoce si Puigdemont irá a declarar a la Audiencia Nacional y no ha descartado que la jueza Carmen Lamela dicte prisión preventiva.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha defendido que Puigdemont no ha cometido los delitos de los que se le acusa, por lo que considera que no debería ser encarcelado de manera cautelar, aunque cree que puede pasar: "No me atrevo a decir un no rotundo".