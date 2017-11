El abogado de Puigdemont dice que el Govern no pasó de una "mera proclamación" también por el riesgo de violencia

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha justificado este jueves que el Govern no fue "más allá de la mera proclamación" de independencia del Parlament del 27 de octubre y no adoptó acuerdos después también debido al riesgo de que se produjeran episodios de violencia.

"Por eso después de la proclamación hecha por el Parlament, el Govern no adoptó ningún acuerdo, no dictó ningún decreto y no hizo ningún llamamiento a la desobediencia", ha justificado el abogado del presidente de la Generalitat cesado.