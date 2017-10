El abogado de Puigdemont en Bruselas dice que el expresident "no se esconde"

El conflicto del independentismo salta a Bélgica, donde Carles Puigdemont ha fichado a un asesor legal experto en extradición europea. El abogado Paul Bekaert ha explicado a los medios belgas que el político catalán "no se esconde", que hará "una declaración". El letrado ha asegurado que están esperando los movim¡entos de España, aunque "aún no han decidido nada".

"Puigdemont no se esconde", ha afirmado su abogado Paul Bekaert en una entrevista con VTM NIEUWS

Según Bekaert, Puigdemont no ha huido de Cataluña. "Yo no diría eso. Si eres de Barcelona vas a la capital de Europa; no puedes decir que deja a su gente".